 عصام عبدالفتاح : محمد عادل أدار مباراة القمة بكفاءة - بوابة الشروق
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عصام عبدالفتاح : محمد عادل أدار مباراة القمة بكفاءة

عمرو فهمي
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 1:58 ص | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 1:58 ص

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن طاقم التحكيم الذي أدار مباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك كان على قدر المسؤولية ، وقاد المباراة لبر الأمان ونال استحسان الجميع.

 

وقال عبدالفتاح في تليفزيونية عقب اللقاء :" ركلة جزاء الزمالك 100% صحيحة، والحكم محمد محمد عادل أدار المباراة بشكل مميز ".

 

وأضاف:" طاقم التحكيم بالكامل قدم مباراة مميزة تؤكد على جودة التحكيم المصري، وقدرة على التواجد في المباريات الكبرى".

 

وأكمل:" حين رأيت محمد عادل في مباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الأولى والثبات الإنفعالي قولت وقتها هو ده الاختيار المناسب لمباراة القمة".

 

وأتم تصريحاته:" قررت اسناد مهمة إدارة القمة لمحمد عادل يوم مباراة الأهلي والإسماعيلي بعد الأداء المميز".

 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على غريمه الزمالك بنتيجة 5-3، مساء اليوم الجمعة، في مباراة القمة بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.


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