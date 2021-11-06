عصام عبدالفتاح : محمد عادل أدار مباراة القمة بكفاءة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن طاقم التحكيم الذي أدار مباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك كان على قدر المسؤولية ، وقاد المباراة لبر الأمان ونال استحسان الجميع.

وقال عبدالفتاح في تليفزيونية عقب اللقاء :" ركلة جزاء الزمالك 100% صحيحة، والحكم محمد محمد عادل أدار المباراة بشكل مميز ".

وأضاف:" طاقم التحكيم بالكامل قدم مباراة مميزة تؤكد على جودة التحكيم المصري، وقدرة على التواجد في المباريات الكبرى".

وأكمل:" حين رأيت محمد عادل في مباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الأولى والثبات الإنفعالي قولت وقتها هو ده الاختيار المناسب لمباراة القمة".

وأتم تصريحاته:" قررت اسناد مهمة إدارة القمة لمحمد عادل يوم مباراة الأهلي والإسماعيلي بعد الأداء المميز".

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على غريمه الزمالك بنتيجة 5-3، مساء اليوم الجمعة، في مباراة القمة بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.