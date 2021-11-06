فيسيل كوبي يعزز موقعه في المركز الثالث بالدوري الياباني

عزز فريق فيسيل كوبي موقعه في المركز الثالث بالدوري الياباني الممتاز لكرة القدم وتغلب على توكوشيما فورتس 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل شيميزو إس بالس مع كونسادول سابورو 2 / 2 .

وحسم فيسيل كوبي مباراته أمام توكوشيما فورتس بهدف وحيد سجله يويا أوساكو في الدقيقة 57 .

ورفع فيسيل كوبي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث بفارق ست نقاط أمام ناجويا جرامبوس صاحب المركز الرابع بينما تجمد رصيد توكوشيما فورتس عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.

وأفلت شيميزو إس بالس من الهزيمة أمام كونسادول سابورو وتعادل معه 2 / 2، ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 45 نقطة لكونسادول سابورو في المركز الثاني عشر.

وتقدم شيميزو بهدف سجله تياجو سانتانا في الدقيقة 17 ثم رد كونسادول سابورو بهدفين سجلهما تاكورو كانيكو وكازوكي فوكاي في الدقيقتين 23 و49 .

وقبل سبع دقائق فقط من نهاية المباراة، سجل يوتا تاكي هدف التعادل لشيميزو، قبل أن تشهد الثواني الأخيرة من المباراة طرد أندريفالدو سانتوس من صفوف الفريق.