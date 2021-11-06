مصرع 10 مصابين بكورونا جراء حريق في مستشفى هندي

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أعلنت السلطات الهندية أن 10 مصابين بفيروس كورونا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون جراء حريق اندلع اليوم السبت في مستشفى بمدينة أحمد نجر وسط البلاد.

وأكدت وزارة الصحة في ولاية ماهاراشترا أن الحريق اندلع داخل أحد قسمي العناية المركزة في مستشفى أحمد نجر المدني، موضحة أن اثنين من الجرحى لا يزالان في حالة حرجة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق السلفي من المستشفى.

وأمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، بينما قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه إلى أهالي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إينديا" عن مصادر في وزارة الداخلية ترجيحها أن سبب الحريق يعود إلى قصر دارة كهربائية.

وكان حادث مماثل قد أودى في مايو بأرواح 18 شخصا في مستشفى آخر غرب الهند.