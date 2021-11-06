علق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، على أزمة إصابته مع منتخب مصر، والتي غاب بسببها عن أول جولتين في مسابقة الدوري الممتاز.
وقال محمد الشناوي عبر أون تايم سبورتس، عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري: "من يريد قول شيء فليتفضل، أي شخص قد يصاب وهو ينزل على السلم، نلعب جميعا لمنتخب مصر وكلنا واحد".
وأضاف :"لا أعرف لماذا صنعوا قصة كبيرة، لم أرد لأنه لا توجد أزمة من الأساس".
واختتم الشناوي: "أبو جبل شارك أمام ليبيا وفزنا. نلعب جميعا لمنتخب مصر وكلنا واحد".
وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5 / 3 ليتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 6 نقاط.