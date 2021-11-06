 الشناوي عن إصابته مع المنتخب: صنعوا قصة كبيرة.. ولم أرد لهذا السبب - بوابة الشروق
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الشناوي عن إصابته مع المنتخب: صنعوا قصة كبيرة.. ولم أرد لهذا السبب

محمد الهادي
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 12:00 ص | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 12:04 ص

علق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، على أزمة إصابته مع منتخب مصر، والتي غاب بسببها عن أول جولتين في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال ‏محمد الشناوي عبر أون تايم سبورتس، عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري: "من يريد قول شيء فليتفضل، أي شخص قد يصاب وهو ينزل على السلم، نلعب جميعا لمنتخب مصر وكلنا واحد".

وأضاف :"لا أعرف لماذا صنعوا قصة كبيرة، لم أرد لأنه لا توجد أزمة من الأساس".

واختتم الشناوي: "أبو جبل شارك أمام ليبيا وفزنا. نلعب جميعا لمنتخب مصر وكلنا واحد".

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5 / 3 ليتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 6 نقاط.


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