تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ثمار الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية الرقبة بمركز دراو، وقرية عمرو بن العاص بوادي الصعايدة بمركز إدفو.

وأكد المحافظ، أن تنظيم هذه القوافل يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن أعمال القافلة الطبية استمرت على مدار يومين داخل هذه القرى، حيث نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ 2217 مواطنًا ومواطنة.

ولفت إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي بإشراف من الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.