 علي حسب الله يفوز برئاسة اتحاد الريشة الطائرة - بوابة الشروق
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علي حسب الله يفوز برئاسة اتحاد الريشة الطائرة

علي البحيري
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 5:44 م | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 5:46 م

نجح علي حسب الله، في الفوز بمنصب الرئيس في انتخابات اتحاد الريشة الطائرة التي أقيمت منذ قليل بمقر الاتحاد بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي.

وفاز “حسب الله”، بعد حصد 5 أصوات من إجمالي 9 هيئات لها حق الحضور والتصويت.

وتنافس الرئيس الأسبق على مقعد الرئاسة مع النائبة البرلمانية هادية حسني والتي حصدت 4 أصوات.

وفاز في العضوية "وليد الكسار - منة الله طناني - أحمد شعبان - شهاب يحيى - محمد كمال - كريم شديد".

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة 9 هيئات هي "هليوبوليس والزهور وطلائع الجيش واتحاد الشرطة والشمس وهلوليدو ونادي بني سويف ونادي معلمين بني سويف ومعلمين ببا الرياضي".

وبهذه النتيجة عاد "حسب الله" لرئاسة الاتحاد من جديد بعد خسارته في الانتخابات الماضية التي أقيمت عام 2017.


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