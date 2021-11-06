سامح عيد: منهج سنة رابعة ابتدائي يفوق طاقة التلميذ

أكّد الكاتب والباحث سامح عيد، أنّ هناك اتفاقًا على ضرورة تطوير منظومة التعليم لكن لابد من إعادة النظر في منهج الصف الرابع الابتدائي.

وقال خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "منهج الصف الرابع الابتدائي قائم على أفكار جيدة لكنّه يفوق طاقة التلميذ في هذه المرحلة، والواقع الذى تعيشه المدارس غير مؤهلة للمقررات الجديدة".

وتابع: "لا نريد أن نفاجئ في نهاية العام الجالي بوجود نسبة رسوب كبيرة بين طلاب الصف الرابع الابتدائي"، مؤكدًا أنّ الواقع لا يسمح بأن يدرس الطالب هذه الكمية من المواد.

وأكمل: "ما تشهده سنة رابعة ابتدائي تؤدي إلى توتر عائلي والواقع الذى تعيشه المدارس غير مؤهل للمقررات الجديدة والمناهج التى خرجت عظماء كانت اقل من هذه المناهج بكثير".

ولفت إلى أنّ المناهج والمقررات المدرسية في مصر تفوق في كمها وعددها المقررات العالمية.