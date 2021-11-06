إصابة 5 أشخاص أثناء مشاجرة في كفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة نشبت بينهم بقرية الأبعادية التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وتم تقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقوا إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى الحامول المركزي، بوصول 5 مصابين.

وعلى الفور انتقل عدد من الضباط للمستشفى وكذلك قرية الأبعادية محل الواقعة، وتبين من سجلات المستشفى إصابة 5 أشخاص بجروح قطعية.

كما تبين من سجلات مستشفى الحامول المركزي، أن المصابين هم "ر . ا . ح" ، عمره 30 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و" أ . ر . ا"، عمرها 30 عاما، مصابة بجرح قطعي بالحاجب الأيمن، و"ع . م . ا"، عمره 55 عاما، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، كما أصيب مسن يدعي " و . ي . ع" 70 عاما، مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وأصيب "م . غ . ع"، 35 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمه لجميع المصابين باستقبال مستشفى الحامول المركزي.