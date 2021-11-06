لن يُسمح للأمير هاري بارتداء زيه العسكري، عندما يكرم 5 أبطال حرب بالميداليات في حفل في نيويورك الأسبوع المقبل، وذلك بسبب تجريده من ألقابه بعد تركه الحياة الملكية، ، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ويحضر "دوق ساسيكس"، 37 عاما، الأسبوع المقبل، حفلًا على متن سفينة حربية في نيويورك لتقليد ميداليات شرفية لخمسة من أبطال الحرب، حسب صحيفة "ميرور".

وعلى الرغم من خدمته مرتين في أفغانستان، فلن يتمكن من ارتداء زيه العسكري بسبب تجريده من ألقابه الفخرية.

وخسر هاري ألقابه بعد أن أعلن هو وزوجته ميجان ماركل، 40 عامًا، في مارس من العام الماضي أنهما تخليا عن حياتهما كعضوين في العائلة الملكية ليؤسسا حياتهما الخاصة.

ويعيش هاري وميجان الآن في قصر بملايين الدولارات في مونتيسيتو، في سانتا باربرا بكاليفورنيا، مع طفليهما أرشي وليليبت، بعد أن انتقلا أولا إلى فانكوفر في كندا.

​وأراد هاري الاحتفاظ بالمناصب الفخرية، بما في ذلك النقيب العام لمشاة البحرية الملكية، لكن السيف سبق العذل.

ويتعين على الأمير ارتداء ملابس مدنية أثناء قيامه بتوزيع الجوائز في حفل تحية الحرية في 10 نوفمبر.

وتستثنى من ذلك ميدالياته الأربع التى سيعلقها على بدلته للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.

ويكرم الحدث "أبطالا خدموا في القوات الأمريكية، بالأخص أولئك الذين أظهروا الشجاعة والمثابرة في مواجهة خطر كبير".