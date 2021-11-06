سانت كاترين تستقبل 750 سائحا من مختلف جنسيات العالم

توافدت الأفواج السياحية لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت اليوم السبت توافد العديد من السائحين الأجانب والعرب من السعودية، والعراق، وتونس والجزائر، لافتا إلى حرص جميع السائحين على زيارة دير سانت كاترين، ودخول الكنيسة الكبرى بعد افتتاحها وسط إجراءات احترازية.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ"الشروق"، أن المدينة استقبلت 750 سائحًا، وجرى تقسيمهم لمجموعات بواقع ٢٠ فردا بكل مجموعة، وقاموا بزيارة الكنيسة الكبرى بالدير، وكل معالم الدير السياحية، ويستعدون لصعود جبل موسى كل مجموعة برفقة دليل بدوي.

وأوضح أنه يجري فتح الكنيسة الكبرى بالدير لمدة ساعتين فقط، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر صباحًا، ومدة الزيارة لا تتعدى الـ4 دقائق، منعًا للتكدس والتزاحم، على أن يجري مشاهدة مقتنيات الكنيسة، ويقوم المرشد بشرح تلك المقتنيات خارج الكنيسة.