بتروبراس البرازيلية للنفط تبيع حصصها في شركتين لتوليد الكهرباء

أبرمت شركة "بتروبراس" البرازيلية صفقة باعت بمقتضاها حصتيها في شركتي "تيرملتريكا بوتيجوار" و"كمبانيا إنيرجيتكا ماناوارا" البرازيليتين للطاقة إلى مجموعة "جلوبال بارتيسيباسويس إينرجيا"، مقابل حصولها على ما إجماليه 155.6 مليون ريال برازيلي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وثيقة لشركة بتروبراس القول إن الشركة باعت حصتها التي تبلغ 20 بالمئة في شركة تيرملتريكا بوتيجوار لتوليد الكهرباء مقابل 79.4 مليون ريال برازيلي، وحصتها التي تبلغ 40 بالمئة في شركة كمبانيا إنيرجيتكا ماناوارا للطاقة مقابل 76.2 مليون ريال برازيلي، لمجموعة جلوبال بارتيسيباسويس إينرجيا البرازيلية.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد قال مؤخرا، في مقابلة مع قناة "جوفيم بان" الإخبارية، إن شركة النفط البرازيلية الحكومية بتروبراس لا تخدم سوى المساهمين فيها، وهم جزء قليل مميز من السكان.

وأكد بولسونارو أنه يريد وضع الشركة على مسار الخصخصة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.