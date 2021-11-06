مدير أمن أسيوط يقرر إزالة الحواجز الخرسانية حول المديرية

سادت حالة من الاطمئنان والفرحة بين أهالي أسيوط وخاصة السائقين عقب قرار اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط برفع الحواجز الأمنية، والأسوار الخرسانية أمام مديرية الأمن، وقسم ثان أسيوط، التى وضعت منذ ثورة 25 يناير.

وقال اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إن رفع الحواجز الأمنية وإزالة الأسوار من محيط مديرية الأمن وأقسام ومراكز الشرطة رسالة إلى الشارع الأسيوطي بحالة الاستقرار الأمني، وانتهاء حالة التوتر التي كانت تشهدها البلاد.

وأوضح أن إزالة السور الخرساني المشيد أمام مبني المديرية منذ 11 عاما، خلال أحداث 25 يناير وبعدها أحداث 30 يونيو لتأمين المبنى من أحداث التخريب، رسالة هامة أن الشارع ملك المواطن والدولة في حالة الاستقرار الأمني.

وأضاف السويفى: "يجب أن نتعاون جميعا لتسيير حركة المرور وفتح الشوارع كما ينبغي في ظل زيادة عدد السيارات بالشوارع".

وطالب مدير أمن أسيوط، من المواطنين بعدم ترك سياراتهم بالأماكن التي تتسبب في تعطيل حركة المرور من ناحية، وسيارات الإطفاء والإسعاف من ناحية أخرى.

وقال أيمن محروس رئيس حي شرق، إن مديرية الأمن أخطرته بتوفير معدات وونش لرفع الأسوار الخرسانية أمام مبنى المديرية، والتي شيدتها المديرية منذ أحداث ثورة 25 يناير، خلال التظاهرات.

وأوضح رئيس حس شرق، أنه تم توفير ونش كبير وسيارات وإزالة السور الخرساني، وفتح حركة المرور بالشارع والتي كانت مكدسة، وارتياح بين المواطنين جراء إزالة الحواجز.

ووصف رئيس حي شرق، قرار مدير أمن أسيوط بالجري، والقوة التي يجب على المسئول أن يتخذها ما دامت في خدمة المواطن.