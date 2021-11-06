تحدّثت المطربة هدى، عن موقفها من الزواج بعد عدم اكتمال تجربتها الأولى.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج "وشوشة" على شاشة "النهار"، مساء الخميس: "مفيش نصيب.. أكيد لو قابلت حد أرتاحله أو ألاقيه مناسب أكيد من غير تفكير هطير (أرتبط) بيه".

وفيما سألها مقدم البرنامج أحمد الهواري عن مواصفات فتى أحلامها، فردّت – ضاحكة: "إنت هتدلّل عليا؟".

وذكرت هدى: "من أهم صفات الراجل إنه يراعي ربنا في الطرف الآخر.. دايمًا بادعي لبنتي ربنا يبعتلك اللي يراعي ربنا فيكي ومش تهوني عليه".

وأشارت إلى أنّ الرجل يجب أن يكون "ابن أصول"، وهو ما يُشعر المرأة بأنها لها سندًا في الحياة، معتبرة أن هذه الصفة غير موجودة في كثير من الرجال.

https://www.youtube.com/watch?v=uAtJMXC6uHk