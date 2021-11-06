السجن 7 أعوام لمتهم بانتحال صفة ضابط وسرقة طالبين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية إسماعيل، اليوم السبت، "ب.إ.ح"، عاطل، بالسجن 7 أعوام؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط وسرقة كل من: "ي.ع.م"، و"م.هـ.م"، طالبين جامعيين، وذلك في القضية رقم 19691 لسنة 2020 جنايات سيدي جابر.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد تلقيه بلاغًا من طالبين، يتهمان شخص بانتحال صفة ضابط شرطة، وسرقتهما أثناء سيرهما في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه حال سير المجني عليهما، وأثناء شروعهما في نزول نفق منطقة "كامب شيزار" على طريق الكورنيش، فوجئوا بالمتهم يعلن لهم أنه ضابط شرطة، وعليهم استخرج بطاقات تحقيق الشخصية، وتظاهر بوضع يده على شيء أشبه بالسلاح كان في خصره، ثم قام بتفتيشهما، واستولى منهما على هاتفين محمولين، وحافظتي النقود الخاصتين بهما.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم ردد عليهم عبارات "هل لكما نشاطّا سياسيًا، أو تتعاطين شيئا ممنوعًا كالمخدرات؟" وطلب منهما الذهاب إلى أحد الكافتيريات الموجودة على طريق الكورنيش، لفحصهم بجهاز الكشف عن المُسجلين والموجود من أحد الضباط هناك، حيث أبلغهم بأنه سينتظر في نقطة المرور القريبة من النفق، وعند عودتهم عقب اكتشافهم الخديعة، لم يجدوه، فقد لاذا بالفرار.

وبتتبع المتهم، تم التوصل إلى هويته، وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه، وباقتياده إلى قسم الشرطة ومواجهته أقر بالواقعة، وبفحص السلاح الذي كان بحوزته تبين أنه غير ناري، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: أشرف محمد الجميل، وعبدالكريم فخري أبو النصر، وسكرتير الجنايات، سعد أحمد.