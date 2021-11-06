علق الإعلامي عمرو أديب، على فيلم «الأبديون Eternals» الذي تضمن بطلًا خارقًا مثلي الجنس، مستنكرًا كيفية رؤية تلك الأمور في فيلم تنتجه شركة «ديزني» التي وصفها بأنها «رمز للطهارة والسذاجة والبراءة».

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن الممثلة العالمية أنجلينا جولي استنكرت عدم رؤية الدول العربية التي منعت عرض الفيلم بها للجمال في العلاقات المثلية، وأكدت أنها ضد منع الفيلم وتقف مع «ديزني».

وأضاف أن المجتمعات العربية لها معتقدات تمنع عرض تلك المواد، معقبًا: «أتفهم الحرية ربنا معاكم وربنا معانا، الأمر تتم زحزحته رويدًا رويدًا، والله يكون في عون كل بيت العالم الشرقي العربي إسلامي ومسيحي من الهجمة التي نتعرض لها».

وأكد أنه يؤيد نظرية المؤامرة من الغرب بالترويج وتصوير تلك الأعمال، مضيفًا: «أنا عمرو بتاع المؤامرة، رضينا بالهم وأنجيلينا جولي مش راضية بينا، نفهم الحديث عن حرية الرأي والعقيدة تحت أمرك لكن حرية الشذوذ بصراحة زودتوها وكتير».

ونصح أولياء الأمور بمتابعة ألعاب الفيديو والمسلسلات الكوميدية التي يشاهدها الأطفال؛ لأنها تتضمن بعض المواد التي تروج للمثلية الجنسية، معلقًا على تصريحات «جولي»: «للأسف أتقيأ عندما أرى تلك المشاهد ولا أرى الجمال».

وبسبب مشاهد جنسية وعلاقة مثلية، قررت بعض الدولة العربية، وهي: (السعودية، والكويت، وقطر)، منع عرض فيلم «الأبديون Eternals»، حيث تضمن بطلا خارقا مثلي الجنس، في سلسلة مارفل للأبطال الخارقين، وهو الأول من نوعه في هذه السلسلة.