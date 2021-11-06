نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، الأربعاء الماضي، ندوة بعنوان «رواية يعقوب بين الواقع والخيال»، حيث تناولت أولى الأعمال الروائية للمؤرخ الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ بآداب القاهرة، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة.

حضر الندوة عدد من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والصحفيين والإعلاميين، منهم المستشارة الدكتورة نهى عثمان الزيني ، وقام بمناقشة الرواية كلا من الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ بكلية بنات جامعة عين شمس، والدكتورة نانسي إبراهيم أستاذ الأدب العربي بجامعة قناة السويس، والأديبة الدكتورة أمل صديق عفيفي.

أدار الندوة الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، الذي استهل الندوة بالترحيب بالدكتور محمد عفيفي، مشيدا برواية «يعقوب» الصادرة عن دار الشروق للنشر، والتي تعد أول الأعمال الأدبية والروائية للمؤرخ محمد عفيفي، مؤكدا على أن الرواية تتناول شخصية المعلم يعقوب وهو شخص ذات أبعاد عديدة، مشيرا إلى أن ما يميز الشخصية أنها مثيرة للجدل على نحو ملحوظ.

♦️ الأدب والتاريخ

قال الدكتور محمد عفيفي، إن أحد دوافعه لكتابة رواية يعقوب، هو حبه الشديد للروايات التاريخية والأفلام الوثائقية، مشيرا إلى أن أحد أسرار حبه للتاريخ هو اهتمامه بالسينما والأدب منذ الصغر، مضيفا «في أغلب اللغات التاريخ والأدب نفس المعنى، عندما أقوم بكتابة التاريخ، يكون للسينما والأدب دورا مهما في إلقاء الضوء على مناطق مظلمة».

وأوضح عفيفي، أن التاريخ لا يسرد الحقائق كاملة، لافتا إلى أن ابتعاد التاريخ عن الأدب جعله يفتقد للحبكة والسرد، مضيفا: «في الخارج أصبح هناك انتشارا للرواية التاريخية والأفلام التاريخية، وفي طريقهم نحو إلغاء الحاجز المتمثل في تقديم التاريخ بشكل أكاديمي بحت».

ردا على سؤال للمستشارة نهى الزيني، أجاب عفيفي، «في بداية كتابتي للرواية، كنت أنوي التركيز على الفترة الزمنية التاريخية لشخصية يعقوب فقط، ولكن بعد ذلك اخترت أن تتناول الرواية أكثر من سياق زمني، موضحا أنه لم ينحاز لفكرة التقديم التاريخي لشخصية «المُعلم يعقوب» حتى لا يتم قولبته في نمط معين، ولذلك قمت بتسليط الضوء على شخصية يعقوب إنسانيا، دون التركيز على تحويل الرواية إلى سيرة ذاتية.

واستطرد عفيفي: «لا أحب الروايات التاريخية التي تتناول الشخصيات التاريخية فقط، مهمة الرواية غير مقتصرة على تقديم المعلومات التاريخية»، مشيرا إلى أن كتب التاريخ نفسها لا تفعل ذلك، مشددا على أن الروايات لابد أن تثير شهية القارئ للبحث على أحداث العصر والشخصيات التي تتناولها فتجعله يهتم بمعرفة الكثير عنها والتقصي ورائها.

«هناك أزمة تكسير التابوهات»، هكذا عبر عفيفي، رافضا أسلوب المماطلة في سرد التفاصيل الفرعي التي لا أهمية لها ومن الممكن الاستغناء عنها، مضيفا «لا أفضل الروائي الذي يكتب رواية تاريخية مزدحمة بتفاصيل فرعية لا أهمية لها»، لافتا إلى أنه يميل إلى تكثيف اللغة وتكثيف الأفكار، حتي في المحاضرات الذي يقدمها لطلابه.

♦️ لغة سينمائية

فيما قال الكاتب الصحفي أحمد السرساوي: «أمتلك عدة أسباب تجعل الرواية مثيرة للجدل، فبطل الرواية الرئيسي وهو المعلم يعقوب انقسمت حوله الاراء والتصنيفات، البعض يراه وطني مخلص، بينما البعض الاخر وجده ثائرا متمرد، وهناك من نظر اليه على أنه خائن»، لافتا إلى ان بداية القرن 19 كانت مصر تمر بمرحلة تحولات كبرى حيث توفي المعلم يعقوب بعد 4 سنوات من بداية القرن، كما قامت ثورة القاهرة الكبرى حيث تعتبر نقطة تحول في التاريخ المصري من عهد المماليك إلى فترة أخرى أكثر استنارة.

وتابع السرساوي، « الكثير من الأدباء والمؤلفون في التاريخ المصري تناولوا شخصية يعقوب وكتبوا عنها، منهم على سبيل المثال الدكتور لويس عوض، والأديب صنع الله ابراهيم، والدكتورة ضحي عاصي أيضا تناولت هذه الشخصية في إحدى رواياتها».

أكد الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، على أن أسلوب الدكتور محمد عفيفي خلال الرواية، تميز بكونه يشبه التصوير السينمائي، موضحا أن الرواية مكتوبة بلغة سينمائية رفيعة ممزوجة بلغة أدبية.

وأشار السرساوي في معرض حديثه عن الرواية إلى أن 3 نوفمبر يوافق عيد الثقافة في اليابان، قائلا: « في الحقيقة كثيرا ما يثير استغرابي وفضولي أن مصر هي عاصمة الثقافة في العالم، ولكن لم تخصص مصر يوما ليكون عيدا للثقافة».

وأضاف: «هناك عبارة للصوفي أحمد بن عبد الجبار تنص على أنه (كلما اتسعت الروية ضاقت العبارة)، مشيرا إلى أن القدرة العظيمة في الكتابة الأدبية تعتمد على الاختصار وليس التوسع، وهذا ما أجاده الدكتور محمد عفيفي خلال فصول الرواية.

♦️ أبعاد تاريخية

«محمد عفيفي كاتبا روائيا هذه مفاجأة أسعدتني كثيرا».. بهذه الكلمات عبر الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ بكلية بنات جامعة عين شمس، عن سعادته برواية يعقوب، مضيفا « الدكتور محمد عفيفي استطاع أن يرسم من خلال سطور روايته صورة مذهلة للإبداع الأدبي كما انه نجح في رسم سيناريو وتقديم صور فنية، ستسهل كثيرا لو أن هذا العمل أخذ طريقه للإنتاج التليفزيون والسينمائي».

وأضاف الميري، لا يستطيع رسم الصورة التاريخية بشكل إبداعي بهذه الدقة إلا مؤرخ، مشيرا إلى أن الرواية تتميز بمسحة إبداعية لا تخل بالسياق الأكاديمي التاريخي، مشددا على أن الحدث التاريخي في الرواية التاريخية من الضروري أن يتم تناوله في سياق ظروفه التاريخية، قائلا: « لا يمكن الحكم على حدث تاريخي منذ مائتي عاما بمنظور اليوم».

ولفت الميري إلى ان الحس الإبداعي في الرواية من خلال نقل الصور الجنالية ما بين جناس وسجاع، ومابين تقابل في الصور الإبداعية الفنية، تجبر القارئ على أن ينتهي من قراءة الرواية في جلسة واحدة.

وأكد الميري، أن المؤرخ لابد ان يكون مبدعا، قائلا: « اذا انكفأ المؤرخ على السياق الأكاديمي الضيق سيكون تقليديا،اما إذا كان مفكرا ومبدعا سيتناول التاريخ بفلسفة التاريخ».

وأضاف الميري، «عندما شرعت في قراءة الرواية حرصت على أن أقرأها بعين أستاذ التاريخ، ولكن كانت عين المتلقي الذي يتذوق العمل الفني في خلفية قرائتي».

♦️ إطلالة نقدية

الدكتورة نانسي ابراهيم، أستاذ الأدب العربي بجامعة قناة السويس، أشارت إلى أن الكثيرون ممن قرأوا الرواية لم يتطرقوا إلى جزئية الكم، لافتو إلى أن الرواية تعتبر «نوفيلا» تقع بين القصة الطويلة والرواية القصيرة، مضيفة « أنسب شكل من أشكال التعامل السردي هو (النوفيلا) فهي تناسب العصر الحالي».

لفتت نانسي إلى أنه حين الشروع في بداية القراءة لا نعرف من هو يعقوب الذي يتصدر اسمه غلاف الرواية، مضيفة: « يخطر في ذهن القارئ هل هو يعقوب النبي، ويتسائل عن هوية الشخصية»، مشيرة إلى أنه لم يخطر على ذهن القارئ انه المٌعلم يعقوب خاصة انه شخصية لا تتمتع بقدر كبير من الشهرة.

«المزج بين التاريخ والحاضر».. بهذه الكلمات عبرت الدكتورة نانسي ابراهيم، عن اعجابها بأسلوب الكتابة، وتناول الأحداث، مشددة على أن الدكتور محمد عفيفي اختار أن يكون بطل روايته شخصية مثيرة للجدل لافتة إلى أن شخصية يعقوب شخصية درامية بامتياز، على حد وصفها.

وأضافت: «يعقوب هو قبطي عاش في عصر الحملة الفرنسية، وانقسم حوله التاريخ، مابين مؤيد ومعارض، واختلف حوله الناس في هذا العصر، وقد لقي حتفه بطريقة درامية في عرض البحر».

الدكتورة نانسي أوضحت أن دكتور محمد لم يقم بإعادة توظيف التاريخ خلال روايته، كما يفعل أغلب الذين يتناولوا الرواية التاريخية في الوقت الحالي، مضيفة «دكتور محمد عفيفي حكاء ماهر.. يحكي التاريخ، ولا ينظر إليه بصورة مصمتة».

«المزيد من الكذب الروائي يفيد».. قالت الدكتورة نانسي، إنه «لا ينبغي الإفراط في الأمانة التاريخية عند كتابة الروايات التاريخية»، مشيرة إلى أن التاريخ يقدم علم حقائق، لكن الروايات الإبداعية تختلف عن ذلك، مؤكدة على ضرورة صبغها بالخيال الذي يخدم السياق الإبداعي.

♦️ نظرة أدبية

الأديبة الباحثة الدكتورة أمل صديق عفيفي، أكدت على أن الرواية من وجهة نظرها هى عرض للسيرة الذاتية والتاريخ بأسلوب شيق لا يصنع الملل، مشيرة إلى الدكتور محمد عفيفي نجح في أن يكون الحس الفني والأدبي يستحوذ على التعبيرات والصور الجمالية في الرواية، مؤكدة أن الكثير من التعبيرات التي استخدمها عفيفي برهنت على ذلك.

«لا يوجد ثوابت ومسلمات في التاريخ».. بهذه الكلمات أشارت الدكتورة أمل، إلى أنه من الضروري أم تكون هذه السمة السائدة في كتابة الروايات التاريخية.

ولفتت الأديبة أمل عفيفي، إلى أن الرواية تناولت الصراع النفسي بشكل جيد، وأن الرواية نجحت في طرح مجموعة من الأسئلة العميقة في ذهن القارئ، مضيفة: « كل كلمة في الرواية لها معنى ومغزى»، مؤكدة أن الدكتور محمد عفيفي برع خلال الرواية في التعبيرعن الفقد ببراعة شديدة.