قال حزب الليكود المُعارض، الليلة، إن تكتل اليمين الإسرائيلي المُتحد سيُسقط الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينيت، أسرع مما يتصور.

جاء ذلك ردًا على المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في وقت سابق الليلة وأكد فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية استقرار حكومته، والتزامه باتفاق تناوب السُلطة مع وزير الخارجية يائير لابيد، والذي بموجبه تشكلت الحكومة الحالية.

وقال الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، في بيان صحفي، إن لابيد وبينيت وليبرمان يتباهون بنمو الـ 7٪ الذي تحقق بفضل سياسة نتنياهو الاقتصادية مضيفًا "الجميع يدرك أن الإنجازات الاقتصادية ليست نتيجة أربعة أشهر بل أربع سنوات.. من المؤسف أنهم أخذوا الثمار التي جلبها نتنياهو والليكود وصرفوا عشرات المليارات من الشواكل على (القائمة الموحدة)".

وأضاف البيان أن "نتنياهو مرر ميزانيات دولة أكثر من أي زعيم آخر في العالم الغربي.. وحققت الحكومة تحت قيادته سياسة اقتصادية ناجحة ".