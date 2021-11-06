استقبال قطع أثرية لتدخل ضمن سيناريو العرض بالمتحف المصري الكبير قبل الافتتاح

الجوهري: المتحف يضم تمثالين من الآثار الغارقة يعودا للعصر البطلمي

قالت رئيس قسم الآثار الثقيلة فى المتحف المصري الكبير، عبير الجوهري، إنه تم الانتهاء بنسبة 100% من سيناريو العرض بالمتحف، وسيتم خلال فترة وجيزة نقل عدد من الآثار التي تم اختيارها لتكون ضمن سيناريو العرض إلى المتحف.

وأضافت، لـ«الشروق»، أن المتحف الكبير يضم تمثالين من الآثار الغارقة يعودا للعصر البطلمي، واستقرا داخل المتحف عقب رحلة جابت عددا من الدول، ويصل طولهما إلى 5 أمتار تقريبًا، مشيرة إلى أن التمثالين وصلا العام الماضي بعد انتهاء معرض خارجي فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن سبب اختيار الآثار الغارقة ضمن سيناريو العرض المتحفي، أوضحت أن الآثار الغارقة تحكي حقبة زمنية مهمة لم يكن يعرفها كثيرون لكونها عاشت وتحملت آلاف السنين من الضغط والملوحة والمياه، لافتة إلى أن التمثالين من الجرانيت الوردي، وعند بدء الزيارة بعد افتتاح المتحف العام المقبل فالزائرين سيندهشون من جمال التماثيل.

وأوضحت أنه وقت وصول التمثالين إلى المتحف كانا على 4 أجزاء إلى أن تم ترميمهما وتثبيتهما بعدها بفترة قليلة، مؤكدة أن التمثالين لملك وملكة، نتيجة طريقة الوقوف بنفس الهيئة المصرية القديمة التي كان يتبعها البطالمة.

ولفتت إلى أن فريق المتحف المصري الكبير بالكامل قادر على صنع المستحيل، وذلك عقب النجاحات الكبيرة التى قام بها فريق المرممين المصريين فى عمليات نقل الآثار الكبيرة ونقل أى قطعة أثرية، لافتة إلى أن العالم أجمع رفض نقل أو المخاطرة بنقل مركب خوفو، وقاموا بتحذيرنا من مخاطر النقل، لكن خاطرنا وأصرينا على نقلها، لينظر لنا العالم كله بكل تقدير قائلين: «إننا لدينا علم ووعى».

وأضافت أنه عند التجهيز لنقل قطعة أثرية، يتم وضع الدراسات قبلها لمعرفة الطريقة الآمنة لوصولها للمتحف بشكل سليم، وتختلف كل قطعة عن الأخرى في طريقة النقل، فلكل قطعة طبيعة خاصة، سواء وضعت في صندوق خشبي أو سيارة أو قاعدة مجهزة لها خصيصًا.