ماينز يوقف صحوة مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

تعادل ماينز مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتمكن ماينز من إيقاف صحوة مونشنجلادباخ، الذي كان يعيش فترة رائعة في مشواره بالموسم الحالي، بعدما اكتسح بايرن ميونخ 5 / صفر في كأس ألمانيا، ثم فاز على بوخوم 2 / 1 في المرحلة الماضية من الدوري.

ورفع ماينز رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم مونشنجلادباخ عن طريق فلوريان نيوهاوس في الدقيقة 38، قبل أن يدرك ماينز التعادل عن طريق سيلفان فيدمير في الدقيقة 76