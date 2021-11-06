 تأجيل محاكمة المتهمين بقضية أحداث قسم شرطة العرب لجلسة 11 ديسمبر - بوابة الشروق
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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية أحداث قسم شرطة العرب لجلسة 11 ديسمبر

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 12:47 م | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 12:47 م

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 10 متهمين من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب" إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل للمرافعة.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، فى أغسطس 2015، حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وقالت محكمة الموضوع الأولى فى حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى أنه وعلى إثر فض اعتصام رابعة والنهضة، قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة محمد مرسى، وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفى سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف فى مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية على ارتكاب الأفعال الإجرامية.

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