مستشار الرئيس: أغلبية لقاحات كورونا الواردة لمصر مدفوعة الثمن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن زيادة الجرعات الواردة إلى مصر يرجع إلى كرم الله ثم الدعم السياسي الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوفير كل الأموال اللازمة لذلك.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، أن بعض الجرعات الواردة إلى مصر تأتي في صورة منح أو هدايا، مؤكدًا أن أغلبية لقاحات كورونا التي تدخل مصر مدفوعة الثمن.

ووصف استقدام لقاحات كورونا من مصادر متعددة بأنه خطوة حكيمة ومثمرة في ظل ما تعانيه بعض دول العالم من نقص اللقاحات، وعدم حصول دول أخرى على كميات كافية لتطعيم عدد معقول من سكانها.

وأشار مستشار الرئيس للصحة، إلى أن توفير لقاحات كورونا من مختلف المصادر فرصة لتلقيح عدد كبير من سكان مصر، مؤكدًا أن جميع اللقاحات الواردة معتمدة من بلاد المنشأ ودول عدة وأثبتت فعاليتها ومأمونيتها.

وذكر أن الدولة تستهدف تلقيح ما لا يقل عن 40 مليون مصري بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام، متوقعًا تخطي هذا الرقم وخاصة مع التوجيهات الخاصة بتطعيم كل الكوادر التعليمية في الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالمدارس، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمتعاملين مع المصالح الحكومية.

ولفت إلى أن الكميات المُصنعة في شركة «فاكسيرا» تضيف إلى الكميات المستخدمة في عمليات التلقيح ضد كورونا، مضيفًا أن الدولة بدأت تلقيح طلاب الجامعات والثانوية العامة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 18 عامًا.

وأوضح أن الدولة تنظر في المعلومات الخاصة ببعض لقاحات كورونا التي أجيزت في سن مبكرة يتراوح ما بين 5 إلى 11 عامًا، معلنًا عن بدء تلقيح تلك الفئة بعد التأكد من أمانها وفقًا للتجارب العلمية والسريرية، واعتمادها من هيئة الدواء.