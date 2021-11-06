النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثتي طالبين مشنوقين بفندق في الإسكندرية

طلبت نيابة العطارين في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحريات المباحث وتقريري الطب الشرعي، حول واقعة العثور على جثتي، طالبين، يدعيان، "عمر.ع.ي"، 21 عامًا، و"على.أ.ي"، 20 عامًا، مشنوقين داخل فندق "س" الكائن في منطقة محطة الرمل؛ لمعرفة أسباب الوفاة.

وقررت النيابة، رفع البصمات بواسطة الأدلة الجنائية، والتحفظ على دفاتر تسجيل دخول نزلاء الفندق، وإستدعاء المسئولين عنه، وسماع أقوال النزلاء بالغرف المجاورة، مع سرعة إستدعاء أهلية المتوفيين، لمعرفة أسباب إقامة أبنائهما في الفندق، رغم أنهما من الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد ورود بلاغًا من إدارة الفندق، حول عثور عمال الضيافة على جثتي، طالبين، مشنوقين، بواسطة أكياس بلاستيكية.

وبانتقال ضباط وحدة البحث الجنائي، بقيادة المقدم محمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة العطارين، رفقة سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، تبين من الفحص الأولي وجود جثتي، الطالبين، وموضوع على رأسيهما أكياس بلاستيكية، محكمة، منعت دخول الهواء إليهما، حتى فارقا الحياة.

وبفحص حالة الجثتين بمعرفة ضباط المباحث، تبين أن أحدهما، مقيم في منطقة السيوف، طالب في كلية الطب، والأخر مقيم في منطقة المندرة، مُقيد في كلية الهندسة، وتم شنق نفسيهما بواسطة أكياس بلاستيكية.

وبمناظرة الجثتين، لم يتبين وجود ثمة إصابات ظاهرية بهما، ولم يتم التعرف على ملابسات وأسباب توجداهما في الفندق، على الرغم من أنهما مقيمان في نطاق محافظة الإسكندرية.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف، في منطقة كوم الدكة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.