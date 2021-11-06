جاءت خسارة الزمالك في ليلة الجمعة الخامس من نوفمبر من العام الجاري من غريمه التقليدي الأهلي بخماسية مقابل ثلاث أهداف لتعيد إلى الأذهان الخسارة الكبيرة التي تكبدها الفريق بنصف دستة أهداف مقابل هدف في ليلة 16 مايو 2002.

كارتيرون والذي كان يلقى الثقة والترحاب من جماهير الزمالك والإدارة على الرغم من موقفه السابق بترك الفريق قبل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وقع في فخ الألماني أتوفيستر المدير الفني السابق للزمالك.

بالعودة إلى ليلة واحدة فقط قبل تاريخ 16 مايو من العام 2002 كان الألماني أوتوفيستر مرفوعًا على الأعناق من جماهير الزمالك وكان معشوق الجميع ومستحوذ على ثقة مجلس الإدارة بالكامل بقيادة الدكتور كمال درويش ونائبة المستشار مرتضى منصور وهو من الأمور التي كانت المستحيلات في تلك الفترة.

فالثعلب الألماني كان وصل إلى ميت عقبة في منتصف موسم 99 ونجح في الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف بعد توليه المسئولية بأيام قليلة بعد أن كان الفريق قد خسر الدوري لصالح الأهلي.

بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس الكؤوس الإفريقية على حساب كانون ياوندي الكاميروني.

وفي الموسم الثاني له قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري المحلي وكانت في جعبته قائمة من أفضل اللاعبين في الدوري المصري على رأسهم التوأم حسام وإبراهيم حسن ومدحت عبد الهادي ووليد صلاح عبد اللطيف وحازم إمام وغيرهم من نجوم الكرة المصرية في تلك الفترة.

أوتوفيستر قدم مستويات كبيرة مع الزمالك وفي موسمه الثالث كان متصدرًا للدوري في دوره الأول ويسير بخطوات متساوية مع الإسماعيلي والذي كان يضم في نفس الوقت تشكيلته الأبرز تاريخيًا حتى أنه حقق الفوز على الأهلي في الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

وبدأت حلقات النهاية في حقبة أوتوفيستر عندما تعرض الفريق للسقوط على يد الإسماعيلي في ستاد القاهرة برباعية مقابل 3 أهداف وهي النتيجة التي أعتبرها البعض غير مزعجة كونها من أولاد العم ولكنها كانت بمثابة جرس إنذار للفريق في الدوري الثاني.

سقوط الجيل الأبرز للزمالك على يد الإسماعيلي لم يمر مرور الكرام فتبعته الخسارة التاريخية أمام الأهلي بنصف دستة أهداف كان بطلها خالد بيبو والذي تكفل بأربعة أهداف من الستة.

الخسارة الكبيرة محت التاريخ الكبير الذي حققه أوتوفيستر مع الزمالك على الرغم من إستكماله الموسم مع الفريق وتحقيقه لقب كأس مصر على حساب بلدية المحلة إلا أن الخسارة من الأهلي وبنصف دستة أهداف حرمت المدرب الألماني من حق الشفاعة من الجماهير.

ووفقًا لنفس السيناريو فالفرنسي كارتيرون والذي جاء للزمالك ليقوده للفوز بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي وتبعها بالفوز على الأهلي والتتويج بالسوبر المحلي والفوز في الدوري المحلي بثلاثية مقابل هدف لم تختلف قصته مع أوتوفيستر فالخسارة بالخمسة من الأهلي وبقائمة قوية تضم المغربي بن شرقي وأحمد سيد زيزو وطارق حامد ومحمود الونش وغيرهم من اللاعبين وضعت الفرنسي في نفس النفق المظلم والذي لن يستطيع الخروج منه حتى لو توج بلقب الدوري في الموسم الحالي.

كارتيرون والذي نال العفو من جماهير الزمالك عقب واقعة رحيله عن النادي قبل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لقيادة التعاون السعودي , سيكون من الصعب أن ينال العفو من نفس الجماهير بعد الخسارة بخماسية من الأهلي.