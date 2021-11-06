داود حسين يروي قصة توريط فيفي عبده له في مشهد رقص: لا أريد لأحد مشاهدته

روى الفنان داود حسين، قصة توريطه من قِبل الفنانة فيفي عبده له في مشهد رقص، خلال مشاركتهما في مسلسل "يا أنا يا إنتي".

وقال خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على شاشة "dmc"، مساء الجمعة، إنّه حرص على عدم خدش للشخصية الخليجية، موضحًا أنه طلب عدم وضع خمور أمامه في أحد المشاهد التي كان يُصورها في أحد الملاهي الليلية.

وأضاف أنّ فيفي قدّمت عملًا غنائيًّا فطلبت منه مشاركتها في الرقص، مؤكّدًا أنه لم يتمكن من رفض طلبها.

وأشار إلى أنّه على قناعة تامة بأن العمل باق والفنان زائل، وتابع: "لا أريد أن تشاهد الأجيال المقبلة هذه المشاهد وألا يتنمر أحد على أحفادي ويقولوا جدكم ماذا كان يسوي".

