محافظ الوادي الجديد يفتتح عدة مشروعات بمركز بلاط

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددًا من المشروعات التنموية بمركز بلاط في الوادي الجديد، يرافقه جهاد متولي رئيس مركز بلاط، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد الزملوط، أنه تم افتتاح مشروعات تابعة لإحدى مؤسسات التنمية الاجتماعية، والتي تضم ثلاجات حفظ الخضروات والفاكهة والتمور، ووحدة التبريد السريع طبقا للمواصفات الدولية بسعة تخزينية تصل لـ 320 طنًا، بالإضافة إلى مشروع مشتل نخيل يضم 3 آلاف فسيلة، مؤكدا التنسيق لتدريب طلاب تخصصات الزراعة بمركز الداخلة بالمشروع.

وقال الزملوط، إن الافتتاحات شملت مشروعات جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي، ومنها محطة الطاقة الشمسية التي تخدم مشروعات الجمعية، ومركز شباب البشندي.

وأشار إلى حصول قرية البشندي على المركز الثاني، ومركز الداخلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي، من خلال جهود فريق العمل في تحقيق هذا التميز، وتم منح الجمعية درع المحافظة تقديرًا لدورها في المشاركة بالتميز الحكومي.