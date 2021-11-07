مئات الأشخاص يتظاهرون في شرق ألمانيا ضد التطرف اليميني

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تظاهر مئات الأشخاص ضد التطرف اليميني في مدينة تسفيكاو الألمانية، وذلك بعد نحو 10 سنوات من الكشف عن جماعة النازيين الجدد الإرهابية في المدينة الواقعة شرق ألمانيا.

وتحدثت جوليانه ناجل، البرلمانية عن حزب دي لينكه اليساري المتطرف ومنظمة المظاهرة على تويتر اليوم السبت، عن مشاركة 600 شخص.

وطالب المتظاهرون بمزيد من التحقيقات بشأن جماعة النازيين الجدد وحل المكتب الألمانى لحماية الدستور ، وهو وكالة المخابرات الداخلية الاتحادية التى اتهمها النقاد بالتغاضي عن جرائم القتل .

وأشارت الملصقات إلى الكيانات اليمينية المتطرفة ومؤيدي الجماعة في ولاية ساكسونيا، التي تقع فيها تسفيكاو.