فلامينجو يصعد للمركز الثاني في الدوري البرازيلي

صعد فريق فلامينجو إلى المركز الثاني في الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما تغلب على أتلتيكو جويانيينسي 2 / صفر مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

ورفع فلامينجو رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق الذي يفصله عن أتلتيكو مينيرو المتصدر إلى تسع نقاط ومتفوقا بفارق نقطة واحدة أمام بالميراس صاحب المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد أتلتيكو جويانيينسي عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر بعد أن تلقى الهزيمة العاشرة له هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وعشرة تعادلات.

ويدين فلامينجو بفضل كبير في الفوز لمهاجمه البرازيلي ميشيل الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 44 و74 .