تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنوفية من ضبط تشكيل عصابى، تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنوفية، وتم إعادة المسروقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بقيادة اللواء عبدالله جلال مدير المباحث قيام تكوين 3 أشخاص- مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون- تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة مُتخذين من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (سلاح نارى "فرد محلى"، طلقات نارية، سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع أخرى بدائرة قسمى شرطة (شبين الكوم، تلا) وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.