11 ولاية أمريكية تقاضي بايدن بسبب التطعيم الإلزامي ضد كورونا

قدّمت 11 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد قرار إدارة الرئيس جو بايدن بفرض التطعيم الإلزامي من فيروس كورونا على عاملي شركات كبيرة.

ونقلت وسائل إعلام، بينها قناة "روسيا اليوم"، عن النائب العام لولاية ميزوري إريك شميت قوله اليوم السبت، إنّ الولايات الداعية إلى وقف التطعيم الإلزامي هي ميزوري وأريزونا ونبراسكا وآيوا وأركنساس ومونتانا وألاسكا ووايومنغ ونيوهامبشير وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية.

وأضاف أنّ عددًا من المنظمات انضم إلى الولايات المذكورة.

وتابع: "ترأست اليوم تحالفًا من 11 ولاية لرفع دعوى قضائية من أجل وقف التطعيم الإلزامي غير الشرعي المعلن من قبل جو بايدن".

وأكمل: "أدعو جو بايدن وإدارته إلى المحكمة من أجل الدفاع عن الحريات الشخصية والحفاظ على قطاع الأعمال في ميزوري والتصدي للمستبدين البيروقراطيين الذين غايتهم كلها هي السلطة والسيطرة".

يُذكر أن إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل في الولايات المتحدة، ألزمت جميع الشركات الأمريكية التي لا يقل عدد عامليها عن 100 شخص بتطعيم موظفيها من فيروس كورونا حتى 4 يناير المقبل أو مطالبة الموظفين غير المطعمين بتقديم نتائج سلبية من الفحص للكشف عن الفيروس ولو مرة واحدة في الأسبوع.