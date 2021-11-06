بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، مع فانسون روندو مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر، عددا من الموضوعات الخاصة بالأعمال الأثرية والعلمية المشتركة، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بحضور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وخلال اللقاء تم استعراض آخر تطورات الأعمال التي يساهم بها متحف اللوفر ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لتطوير متحف التحرير؛ والذي يضم خمسة متاحف أوروبية هي المتحف البريطاني بانجلترا، والمتحف المصري بتورين بايطاليا، ومتحف برلين بالمانيا، ومتحف لايدن بهولندا، ومتحف اللوفر بفرنسا.

وتناول اللقاء قيام البعثة المصرية الفرنسية المشتركة باستئناف الأعمال بمشروع ترميم السيرابيوم الجديد بمنطقة آثار سقارة، والتي توقفت عام ١٩٨٦م، ثم استؤنفت مرة أخرى في مارس عام ٢٠٢٠م ولكنها توقفت بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تنظيم عدد من الفعاليات خلال عام ٢٠٢٢، للاحتفال بمرور ٢٠٠ عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال ترميم السيرابيوم الجديد تتضمن اعمال التوثيق للقطع الموجودة بالسيرابيوم الشرقي والنقوش الجدارية، وعمل دراسة طبوغرافية للموقع، والتنظيف أمام المدخل، وترميم وتنظيف وتقوية النقوش، وازالة الاملاح والتكلسات من عليها.