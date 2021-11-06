ينظم جاليرى "بيكاسو"، يوم الأحد، معرض "محطات الغربة" للفنانة العراقية عفيفة لعيبي، بحضور نجوى إبراهيم مديرة جاليري بيكاسو ومنسقة المعرض، ولفيف من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة، وذلك في الـ7 مساء بمقر الجاليري بالزمالك.

عفيفة لعيبي من أﻗﻄﺎب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﮭﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ اﻟﻄﻮﯾﻞ وﺣﺮﻛﺘﮭﺎ اﻟﺪاﺋﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ تعلمت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، وأصبح لها أسلوب ﻣﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻋﺸﺮات الأساليب ﻓﻲ اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﻲ اﻟﻌربي.

يضم المعرض ما يقرب من 30 لوحة فنية، ﺗﺳﺗﺧدم عفيفة ﻟﻌﯾﺑﻲ اﻷﺧﺿر ﺑدرجاته، ﺑﺟﺎﻧب اﻷﺻﻔر ﺑدرﺟﺎﺗﮫ، ﺗﻘﺗرب ﻣن ﺑﻌض ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣدرﺳة اﻟوﺣﺷﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻲ ﻟوﺣﺗﮭﺎ أﻟوان في اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺑﮭﺞ.

الفنانة ﻋﻔﯾﻔة ﻟﻌﯾﺑﻲ من مواليد 1953 في مدينة البصرة في أقصى جنوب العراق، بدأت دراستها في معهد الفنون الجميلة في بغداد أثناء عملها كرسامة في الصحافة العراقية، قبل أن تغادر العراق إلى الاتحاد السوفييتي في عام 1974 للدراسة والتخصص في الفن الضخم في معهد سويكوف الشهير في موسكو، وبسبب الوضع السياسي في العراق، لم تتمكن من العودة إلى وطنها فسافرت إلى إيطاليا والعودة لاحقًا إلى موسكو، قبل أن تستقر في اليمن للعمل كمدرسة في معهد الفنون الجميلة، ثم عاشت في هولندا وتواصل المساهمة في قدر كبير من الأنشطة الثقافية لدعم الحركة الديمقراطية العراقية والدولية، في الكفاح ضد الإرهاب والعنصرية والحرب والديكتاتورية.