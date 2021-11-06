حملات نظافة مكثفة وتطهير المدارس بقرى دسوق في كفر الشيخ

شهدت الوحدات القروية لمركز دسوق ومنها "محلة دياي، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة ، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسي، شباس الملح، كفر العرب"، حملات مكثفة من النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق.

وأكد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تم عمل عدد من حملات النظافة بقرى مركز دسوق.

وأشار إلى أنه تم المرور على كل المدارس التي تعمل يوم السبت، لمتابعة العام الدارسي الجديد ومتابعة حالة المرافق العامة، ودوارات المياه، والخزانات، وطفايات الحريق والفصول، والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، وشن حملات نظافة بجوار كل المدارس وتهذيب وتقليم الأشجار، وإزالة الإشغالات.

وأكد أن رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحي، وخفض المنسوب وصفايات الإمطار بالقرى والتوابع، وتهذيب وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الإنارة العامة استعداد لفصل الشتاء، بالإضافة إلى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى، ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، وأعمال الرش والتطهير بالشوارع.