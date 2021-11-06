نشر نشطاء عراقيون، صورًا أظهرت استهداف منزل المرشح الفائز في الانتخابات النيابية ناظم الشبلي، في قضاء غماس التابع لمحافظة الديوانية وسط البلاد.

وأفادت مصادر عراقية بأنّ مجهولين استهدفوا بقنبلة يدوية منزل الشبلي، في قضاء غماس (45كم) عن مركز الديوانية، ما تسبب بإضرار مادية لحقت بالمنزل وبسيارة الشبلي".

وقالت المصادر إنّ الشبلي مرشح مستقل ولديه تقاربات كبيرة مع الحركات التشرينية، وقد أبدى مؤخرًا رغبة كبيرة بالانضمام إلى الكتلة الشعبية المستقلة التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا من قبل مرشحين مستقلين فازوا بالانتخابات.





مصدر : محاولة اغتيال فاشلة تستهدف المرشح الفائز المهندس ناظم الشبلي أمام منزلهِ في غماس بمحافظة الديوانية !https://t.co/aFVokkeRbQ pic.twitter.com/vgFkpt8ITK — ذكريات جنوبي (@abu_shniwer___1) November 6, 2021



وهذا الحادث هو الثاني الذي يُستهدف فيه مرشح مستقل فاز بالانتخابات.

وأصيبت عائلة المرشح عن محافظة بابل ياسر الحسيني، بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم طعاما أهداه لهم مجهولون، وأدى ذلك إلى وفاة طفل صغير للحسيني، فضلا عن تسمم جميع أفراد أسرته.





وفاة نجل المرشح المستقل عن بابل الفائز في الانتخابات ياسر الحسيني بسبب التسمم وتعرض أفراد اسرته للتسمم ايضا pic.twitter.com/hJ5XaCwtOO — MEM (@mem1iraq) October 30, 2021



وأجريت الانتخابات العراقية المبكرة في 10 أكتوبر الجاري، لكن نتائجها، لم تلق قبولاً من قبل بعض الكتل التي لم تحقق تمثيلاً، كما في البرلمان السابق.