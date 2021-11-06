 محافظ الوادي الجديد يفتتح مسجد النخيل.. ويشدد على توحيد لون المنازل - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يفتتح مسجد النخيل.. ويشدد على توحيد لون المنازل

عمرو بحر
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 4:27 م | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 4:27 م

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسجد النخيل بمركز بلاط، والذي أقيم على مساحة 560 م2 ويضم مصلى للسيدات.

ووجه الزملوط، بتوحيد لون جميع المنازل والمباني بحي النخيل الجديد، مؤكدًا أن المحافظة ستدعم هذه المبادرة بنسبة 50%، بجانب إقامة مظلة انتظار سيارات لأهالي الحي، وتقسيط قيمة المرافق المقررة عليهم مع سداد مقدم 25%.

وشدد على عدم بناء أية حظائر أو عشوائيات، مشيرًا الى أن المخالفات سيتم إزالتها فورًا، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني، سيتم عمل خط أرضي بالتنسيق مع منطقة التليفونات لمد خط كابينة تليفون لمنازل قرية الخير والنماء.


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