 خلل يعطل شبكة مترو أنفاق طهران.. وحديث عن هجمات سيبرانية - بوابة الشروق
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خلل يعطل شبكة مترو أنفاق طهران.. وحديث عن هجمات سيبرانية

أحمد علاء
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 11:41 ص | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 11:41 ص

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن خلل في شبكة مترو أنفاق طهران، صباح السبت، ما أدی إلی توقف بعض القطارات وزحام شدید في المحطات.

وتحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث هجمات سيبرانية شبيهة بتلك التي استهدفت شبكات محطات الوقود الأسبوع الماضي.

في المقابل، نقلت قناة العربية عن علي عبد الله بور مدير عام شبكة مترو طهران، قوله إنّ المشكلة نتجت عن خلل في دوائر الكمبيوتر، مما عرقل حركة القطارات وتسبب في حدوث ازدحام للركاب، مؤكدا حل المشكلة.

في المقابل، أكّد وسائل إعلام إيرانية إلى جانب روايات نشطاء على مواقع التواصل تظهر أن العديد من المحطات لاتزال معطلة.

وانتشرت صورٌ أظهرت زحامًا شديدا في محطة مترو تجريش شمال طهران بعد توقف دام ساعات.

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