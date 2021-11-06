شارك أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار لشئون مكتب الوزير- نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار اليوم السبت - في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والعشرين لاتحاد الأثريين العرب والذي عقد بمقر الإتحاد بالقاهرة.

حضر الجلسة الافتتاحية عدد كبير من الاثريين العاملين بوزارة السياحة والآثار، وأساتذة وعلماء الآثار والباحثين من مصر ومختلف الدول العربية و المنظمات الاثرية.

وتناولت الجلسة أهم قضايا التراث العربي والجهود المبذولة لحماية الممتلكات الثقافية في بعض الدول العربية وخاصة في ظل المخاطر التي تحيط ببعض التراث الأثري.

وأكد عبيد - خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر- على أهمية تضافر الجهود لحماية التراث الأثري العربي، مشيرا إلى جهود الوزارة في مجال حماية التراث المصري والعربي ، موضحا أن الوزارة وقعت عددا من الإتفاقيات في مجال حماية الاثار ومنع تهريب الممتلكات الثقافية.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تم تكريم عدد من الباحثين على أعمالهم البحثية من بينهم عدد من العاملين بالوزارة لحصولهم على درجات علمية بأبحاث مميزة.

يذكر أنه فعاليات المؤتمر ستستمرعلى مدار يومين يستعرض خلالها أهم الأبحاث والدراسات في علم الآثار والمتاحف وعلوم ترميم الآثار حيث يتم عقد عدة جلسات ومناقشات حول الموضوعات المطروحة بالمؤتمر إضافة إلى بعض المحاضرات من المشاركين من مصر والدول العربية.