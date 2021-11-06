أردوغان يفتتح سدا جديدا على نهر دجلة: الحفاظ على مياه تركيا لم يعد خيارا

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، سدًا جديدًا على نهر دجلة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.

وقال الرئيس التركي خلال افتتاحه السد الجديد، اليوم السبت، إن «الحفاظ على مياه تركيا لم يعد خيارا».

وبعد انهيار الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، تحول كل من نهري دجلة والفرات من نهرين داخليين إلى نهرين دوليين يخضعان لسلطة ثلاث دول، حيث اختصت تركيا بالمنبع والمجرى الأعلى للفرات ودجلة، وسوريا بالمجرى الأوسط للفرات، والعراق بنهر دجلة والمجرى الأدنى للفرات.

وكان تقاسم مياه الفرات موضع سوء تفاهم بين العواصم الثلاث، وقد أجادت تركيا دولة المنبع، التي توصف بأنها ذات تخمة مائية، استخدام هذه الورقة كسلاح جيوسياسي في التعامل ليس فقط مع سوريا والعراق الدولتين المتشاطئتين معها، بل مع دول عربية أخرى أيضاً.