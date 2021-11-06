إثيوبيا تتحدث عن توقيف مشتبه بهم بحوزتهم قنابل وأسلحة: خططوا للترويع

قال شرطة أديس أبابا، اليوم السبت، إنّه تم توقيف عدد من المشتبه فيهم وبحوزتهم قنابل يدوية وأسلحة.

وأضافت حسبما نقلت عنها قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، أن هذه العناصر كانت تخطط لما أسمته "ترويع العاصمة الإثيوبية".

وتعيش إثيوبيا حالة من الفوضى العارمة، إذ أعلن تسعة فصائل مناهضة للحكومة، قبل يومين، أنّها ستشكل تحالفًا، مع تصاعد الضغط على رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، وزحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى نحو العاصمة أديس أبابا.

ويحمل التحالف اسم الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية، ويضم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى التى تقاتل حكومة أبى منذ عام فى حرب أودت بحياة الآلاف، وأجبرت أكثر من مليونين على النزوح.

وقالت الجماعات إن الجبهة تشكلت "للتصدى للأضرار الوخيمة المترتبة على حكم أبى على الشعوب فى الداخل والخارج وإقرارًا بضرورة التعاون وتوحيد القوات للتحرك صوب انتقال آمن".