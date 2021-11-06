واصل العراق تصدره أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما سجلت البحرين صفر وفيات متعلقة بالفيروس.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 717 إصابة جديدة، و22 وفاة، وتماثل 1665 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و61 ألفا و939 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و319 حالة، والشفاء إلى مليونين و136 آلاف و457 حالة بنسبة 97.6%.

وفي البحرين لم يتم تسجيل أي وفيات متعلقة بالفيروس، فيما سجلت 28 إصابة جديدة، وتعافي 30 حالة ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 275 ألفا و249 حالة.

أما في الإمارات، سجلت وزارة الصحة 73 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 740 ألفا و362 حالة، و101 حالات شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 734 ألفا و796 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 2139 حالة وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 4 وفيات و115 إصابة جديدة و424 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.1%، ونسبة الإصابات النشطة 0.9%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 42 إصابة وحالة وفاة، و33 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و890 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و803 حالات، والشفاء إلى 537 ألفا و794 حالة.