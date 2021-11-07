وزير الخارجية الجزائري يبحث القضايا الإقليمية مع نظيره الايطالي

أجرى اليوم السبت وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مباحثات مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو بمقر الرئاسة بالعاصمة الجزائرية بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع السياسية والأمنية السائدة في كل من ليبيا والصحراء الغربية.

وجاء ذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر رفقة وفد رفيع المستوى.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية "تناول الوزيران بهذه المناسبة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والنتائج المنتظرة من الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيطالي إلى الجزائر."

وأضاف البيان "كما تطرقا إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة في سياق الجهود المشتركة، الرامية لتمتين الشراكة الاستراتيجية وتعزيز علاقات التعاون، وفقا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط بين البلدين".