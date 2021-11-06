سيراليون: مقتل 97 شخصا على الأقل بعد تصادم شاحنتين إحداهما لنقل الوقود

لقي 97 شخصا على الأقل حتفهم إثر تصادم بين شاحنة وقود وشاحنة أخرى لنقل البضائع في سيراليون.

قال نائب الرئيس محمد جولديه جالو، اليوم السبت، بعد زيارة موقع الحادث إن أكثر من 90 شخصا آخرين أصيبوا.

ووقع الحادث مساء أمس الجمعة، في شارع مكتظ، في العاصمة، فريتاون.

وذكر شهود عيان أن الكثير من الأشخاص هرعوا إلى الشاحنة الصهريج، لجمع البنزين منها، بعد التصادم مع الحاويات. وبعد ذلك بفترة قصيرة، انفجرت الشاحنة. واشتعلت النار في بعض المتاجر والسيارات المجاورة.

وأكد موظفون في أحد المستشفيات بالقرب من موقع الحادث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عمال إنقاذ نقلوا 80 جثة، خلال الليل. وتحدثت القناة التلفزيونية المحلية "إيه.دبليو.في" عن 400 ضحية، صباح اليوم السبت.

وقال متحدث باسم الحكومة أن الرئيس جوليوس مادا بيو، الذي حضر مؤتمر المناخ العالمي "كوب26"، في مدينة جلاسكو، في اسكتلندا، أمس الجمعة، من المتوقع أن يصل إلى العاصمة، فريتاون، بعد وقت قصير.

وبسبب الحادث المأسوي، ألغى الرئيس زيارة مقررة، لاجتماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (اكواس) في غانا.