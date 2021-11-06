زوجة قتيل الإسماعيلية تنفي ما نسب إليه باغتصاب والدة وشقيقة المتهم: «كان بيبص على الأرض لما يشوف عيلة صغيرة»

ردّت قتيل زوجة قتيل الإسماعيلية، على ما نُسب لزوجها "المجني عليه" بأنّ الجريمة وراءها اغتصاب والدة وشقيقة المتهم، فانتقم الأخير لما أسماه "شرفه".

وقالت السيدة في تصريحات لبرنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "والله لما كان بيشوف عيلة صغيرة بيبص في الأرض.. أنا مش عاوزة حاجة من الدنيا.. كنت عاوزاه هو".

بدورها، طالبت شقيقة القتيل بالقصاص من القاتل وإصدار حكم قضائي بإعدامه في أسرع وقت.

وتحدث عدد من أهالي المنطقة، خلال تقرير عرضه البرنامج، أنّ المتهم لم يتسجب لمطالبهم بالتوقف عن جريمته، وأكّد أنّه ينتقم لوالدته وشقيقته.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر يوم الخميس، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا والشروع في قتل اثنين آخرينِ بالإسماعيلية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.