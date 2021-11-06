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مشروع قانون بمجلس الشيوخ الأمريكي للحد من اندماج عمالقة التكنولوجيا

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
أ ش أ
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 11:11 ص | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 11:11 ص

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي قدما مشروع قانون يهدف إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على شركة (أمازون) وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى، للقيام بعمليات استحواذ أو اندماج.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن عضوة المجلس الديمقراطية إيمي كلوبوشار رئيسة لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ، قولها إنها قامت بالتعاون مع نائب الحزب الجمهوري توم كوتون، بتقديم مشروع قانون يستهدف شركات مثل جوجل التابعة لألفابيت وفيسبوك.

وأوضحت أن مشروع القانون سيسهل على الحكومة وقف الصفقات التي تعتقد أنها تخالف قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة الشركات بأن تثبت للقاضي أن الصفقات لا تضر المنافسة وبالتالي فهي قانونية .. مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على مشروع قانون مماثل قدمه النائب الديمقراطي حكيم جيفريز وآخرون في اللجنة القضائية بمجلس النواب وينتظر تصويت المجلس عليه بكامل أعضائه.

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