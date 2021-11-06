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عضوة بالقومي للمرأة: تمكين النساء ليس موجها ضد الرجل

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أحمد علاء
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 4:22 م | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 4:22 م

قالت سناء السعيد عضوة المجلس القومي للمرأة، إنّ الحديث عن تمكين المرأة ليس موجهًا ضد الرجل.

وأضافت في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنّ المرأة والرجل متساويان في كل شيء وهو ما ينص عليه الدستور المصري، معقّبة: "المرأة ليست ضد الرجل".

وأشارت إلى أنّ المجتمع المصري يشهد تعاونًا وتكاتفًا بين الرجل والمرأة من أجل إحداث التنمية، لافتة إلى أنّ الهدف العام هو تحقيق التقدم وأن يستشعر كل المواطنين بهذا التقدم.

وأوضحت أنّ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تستهدف تطوير وتنمية وضع المرأة في المجتمع، وهي تعتمد على أربعة محاور رئيسية، هم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، وتوفير الحماية.


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