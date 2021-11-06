المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يستهجن محاولة تجريد لبنان من هويته العربية

استهجن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى محاولة تجريد لبنان من هويته العربية بدلا تقدير إخوانه العرب، مؤكّدا دعمه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موقفه الحازم بوضع خريطة طريق للخروج من مأزق علاقات لبنان مع أشقائه العرب.

وجاء موقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيان بعد جلسة عقدها اليوم السبت برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في بيروت.

وقال البيان "إن المجلس الشرعي يستهجن بشدّة هذا التمادي في الإساءة الى لبنان، دولةً وشعباً ودوراً، إلى حدّ محاولة تجريده من هويته العربية، وتشويه هذه الهوية والعبث بها، وذلك من خلال الإساءات المتعمّدة والمتكررة إلى إخوانه في الأسرة العربية الواحدة الذين وقفوا معه قديماً وحديثاً في السراء والضراء".

وأضاف البيان "بدلا من التوجه إليهم بالتقدير والثناء والامتنان الذي يستحقونه، وفي مقدمتهم إخواننا وأهلنا في المملكة العربية السعودية، وفي دول مجلس التعاون، يتسابق بعض المسؤولين إلى رميهم بحجارة التنكّر والإنكار".

وأكّد المجلس الشرعي " دعمه ووقوفه الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أطلق موقفا حازما بوضع خريطة طريق يبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

وأعرب المجلس "عن اعتقاده بأن أخطر وأسوأ ما يواجهه لبنان اليوم هو أن يتولى ملف العلاقات الأخوية مع الدول العربية من لا يؤمن بهذه الإخوة".

ودعا " الفرقاء كافة على الساحة اللبنانية الى التعاون مع رئيس الحكومة لاحتواء تداعيات هذه العاصفة للخروج من الأزمة التي ينبغي أن تحل لبنانيا أولا".

وتوقف المجلس بقلق أيضا أمام محاولات عرقلة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت "التي تعتبر من أفظع الكوارث التي حلّت بالإنسانية في القرن الواحد والعشرين".

وجدّد دعوته "لمواصلة التحقيق بشفافية وشمولية، وذلك من خلال رفع الحصانة عن المسؤولين جميعاً".