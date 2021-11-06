تظاهر عشرات الآلاف، صباح اليوم السبت، في شوارع مدينة جلاسكو المضيفة لمؤتمر المناخ، وجاب الحشد مدينة باريس، مرورا بلندن، وصولا إلى نيروبي ومكسيكو، حيث تم التخطيط لأكثر من 200 جمع، كما قال تحالف "فرايديز فور فيوتشر" الذي يقف وراء الحشد.

وقالت شرطة جلاسكو باستكتلندا، إنها تتوقع وصول 50 ألف شخص سيتظاهرون في مكان غير بعيد عن مركز المؤتمرات، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، حسب وكالة "فرانس برس".

فما سبب هذه التظاهرات، وما هي مطالبها، ولماذا وصف نشطاء بيئيين المؤتمر بأنه "فاشل"؟

• سبب التظاهرات

خرجت الحشود مطالبة بتنفيذ العدالة المناخية واتخاذ تدابير فورية من أجل التجمعات المتضررة من تغير المناخ، وبالتحديد في المناطق الجنوبية الأكثر فقرا، كما طالبوا القادة ببذل المزيد من الجهود والعمل بشكل أسرع لمواجهة الآثار المدمرة لارتفاع درجة الحرارة؛ بسبب انبعاث غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية، حسب قناة "الحرة".

• فشل وخطوات غير ملموسة

"ليس سرا أن مؤتمر كوب 26 فاشل"، بهذه الكلمة عبرت الناشطة البيئية السويدية، جريتا تونبرج، عن استيائها من قمة الأمم المتحدة للمناخ، مضيفة أن المؤتمر تحول لحملة دعائية، حيث يلقي الزعماء خطابات رنانة حول الالتزامات البيئية، بينما خلف الكواليس ترفض الحكومات اتخاذ أي إجراءات فعلية لمواجهة التغير المناخي، طبقا لوكالة "فرانس برس".

وأضافت تونبرج أن الالتزامات التي تعهد بها بعض القادة ما هي إلا "خطوات غير ملموسة" لمكافحة إزالة الغابات أو تقليل انبعاثات الميثان في الغلاف الجوي أو وضع حد للوقود الأحفوري، وفقاً لقناة "الحرة" الأمريكية.

• أفعال لا أقوال

وقالت ميكايلا لوتش، الناشطة البريطانية، إن "الكلام الجميل وحده لا يكفي"، كما أكدت اعتراضها على مشاريع التنقيب عن النفط في بريطانيا، وأضافت أن "الوضع يحتاج إلى أفعال لا أقوال"، فيجب أن يتضمن أسبوع المناقشات الثاني في المؤتمر، مناقشة الكثير من المشاريع العملية، وفقا لتقرير وكالة "رويترز" البريطانية.

• كارثة عالمية

حسب آخر تقديرات الأمم المتحدة، أثبتت التقارير أن العالم يتجه حاليا نحو ارتفاع كارثي في درجة الحرارة، يبلغ 2.7 درجة مئوية.

كما أفادت دراسة علمية بأن الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون -الغاز الرئيسي المسبب للاحتباس الحراري- ارتفعت من جديد في 2021 إلى مستويات قريبة من تلك التي سجلت قبل جائحة كورونا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

يذكر أن مؤتمر المناخ العالمي كوب 26، مقام في مدينة جلاسكو باستكلندا، بحضور وفود من 200 دولة مشاركة في القمة، وناقشت الوفود خلال الأسبوع الأول تفاصيل اتفاقية باريس للمناخ وسبل الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، كما تعهدت بعض الدول بالتخلي التدريجي عن استخدام الفحم وإنهاء تمويل الوقود الأحفوري وتخفيض انبعاثات الميثان بنحو 30% هذا العقد، حسب "سكاي نيوز" العربية.