البرازيل تخفض ضريبة الاستيراد بنسبة %10 لبعض السلع

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قررت الحكومة البرازيلية خفض معدلات ضريبة الاستيراد بنسبة 10% على 87% من بنود التعريفة الجمركية التي تشكل التصنيفات الموحدة للسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، وفقا لمذكرة من وزارة الاقتصاد.

ويشمل التخفيض، وهو مؤقت واستثنائي، بنودا مثل الفاصوليا واللحوم والمكرونة والكعك والأرز ومواد البناء، من بين أمور أخرى، حسب المذكرة التي نقلت عنها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويهدف التدبير إلى المساهمة في تخفيف الزيادات في الأسعار في مختلف قطاعات الاقتصاد وللمستهلك النهائي.

واتُخذ القرار في اجتماع استثنائي للجنة الإدارة التنفيذية في كاميك، ونشر في الجريدة الرسمية.

ويسري تخفيض معدلات ضريبة الاستيراد من 12 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2022.

وقال نائب وزير الاقتصاد مارسيلو جوارانيس إن القرار سيساعد البلاد على مواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.