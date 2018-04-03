ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 187 قطعة سلاح ناري و298 قضية مخدرات، ونفذت 85 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 187 سلاح ناري بحوزة 159 متهما شملت: "15بندقية آلية، و21 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و142 فرد محلي، و241 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و239 قطعة سلاح أبيض".

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 85 ألف حكم قضائى متنوع، وضبطت 298 قضية مخدرات بحوزة 307 متهمين، ضُبط خلالها 60 كيلو مخدرات، و تشكيل عصابي ضم متهمان إرتكبا 9)حوادث سرقة متنوعة، و31 متهم هارب، و31

متهم بالبلطجة، و360 دراجة نارية مخالفة، و 6 ألف مخالفة مرورية.

وفحصت الحملات 55 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.