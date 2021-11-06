حمدي فتحي: الفوز على الزمالك خطوة مهمة في رحلة استعادة الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

أضاف حمدي فتحي: «الحمد لله على المكسب وأرى أنها خطوة مهمة في رحلة استعادة اللقب المحلي».

وأوضح أن الفريق لديه تركيز شديد هذا الموسم من أجل تحقيق بطولة الدوري وتعويض جماهيرنا الوفية بعد خسارته الموسم الماضي.

وقال: «نعم الفوز اليوم كان مهما جدا، ولكنها مباراة بثلاث نقاط وما زال الموسم في بدايته».

كما وجه الشكر إلى جماهير الأهلي التي تساند الفريق بقوة حتى مع ضياع الدوري الموسم الماضي. مؤكدًا أن الفريق سيكون على قلب رجل واحد من أجل الفوز ببطولة إفريقيا للموسم الثالث على التوالي، وأيضا التتويج ببطولة الدوري.