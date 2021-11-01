بايدن: الولايات المتحدة مهيأة لتحدي خصومها اقتصاديا بعد إقرار خطة البنية التحتية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة مهيأة لتحدي الصين و"خصوم آخرين" اقتصاديا، بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي أكبر خطة للبنية التحتية في الولايات المتحدة منذ عقود.

وأضاف بايدن : "لقد اتخذنا خطوة هائلة للأمام كأمة"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

واعتمد مشرعون أمريكيون حزمة من الإجراءات، بقيمة 2ر1 تريليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية في البلاد.

وسوف توفر الخطة 550 مليار دولار من الاستثمارات الاتحادية الجديدة في البنية التحتية الأمريكية على مدى خمس سنوات، بما يطال كل شيء من الجسور والطرق إلى شبكات النطاق العريض والمياه والطاقة في البلاد، بحسب شبكة (سي إن إن).

وقال بايدن، في بيان أمس الجمعة إن تصويت الكونجرس، الذي جاءت نتيجته بموافقة 228 عضوا ، مقابل رفض 206 أعضاء "سيوفر ملايين الوظائف وسيحول أزمة المناخ إلى فرصة وسيضعنا على مسار للفوز في المسابقة الاقتصادية للقرن الـ21"

وأضاف أن التصويت "سيوفر وظائف، ذات رواتب جيدة. وظائف ستحول نظام النقل لدينا، مع أهم الاستثمارات، في السكك الحديدية للركاب والشحن والطرق والجسور والموانئ والمطارات ووسائل النقل العام منذ أجيال".

وقال بايدن إن مشروع القانون، سيستبدل أنابيب المياه المصنوعة من الرصاص وسيوفر خدمة إنترنت عالية السرعة متاحة في كل مكان في أمريكا.

وسيتم بناء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية، في كل مكان في البلاد.

وسيتم إحالة مشروع القانون الآن إلى البيت الأبيض، لكي يوقع عليه بايدن.

وصوت المشرعون أيضا للسماح بتمرير قانون بايدن "لإعادة البناء بشكل أفضل" في مجلس النواب، في وقت لاحق في تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

وقال بايدن إن القانون "سيكون استثمارا لمرة واحدة في جيل واحد في شعبنا".

وأضاف بايدن "سوف يخفض هذا المشروع فواتير الرعاية الصحية ورعاية الأطفال ورعاية المسنين والعقاقير الطبية ومرحلة ما قبل المدرسة. وستحصل الأسر ذات الدخل المتوسط، على تخفيض ضريبي".